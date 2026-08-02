भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया
लोनी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सांसद ने दिल्ली में भगवा चोला पहनकर सनातन धर्म का अपमान किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद से माफी मांगने की मांग की, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे।
लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला फुंका। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सांसद ने दिल्ली संसद भवन में भगवा चोला पहनकर सनातन धर्म और संत समाज का अपमान किया है। लोनी बार्डर थानाक्षेत्र के लोनी दो नंबर बस स्टेंड के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर पुतला फुंका। भाजपा युवा मोर्चा के संगम विहार मंडल के मंडल मंत्री सौरभ शर्मा ने बताया कि दो दिन पूर्व पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भगवा चोला पहनकर सनातन धर्म का अपमान किया था।
उन्होंने बताया कि पूर्णिया सांसद द्वारा की गए कृत्य से पूरे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद से किए गए कार्य के लिए माफी मांगने की मांग की है। इस अवसर पर मनीष शर्मा, तन्नू शर्मा, सुनील राजभर, संजीव, सौरभ प्रताप, दीपक कौशिक, प्रदीप कुमार, राहुल वर्मा, जितेन राजपूत, धीरज, सुनील, शैलेंद्र, सुनील समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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