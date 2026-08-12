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छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में चार घंटे सड़क जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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राजधनवार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में खोरीमहुआ-सरीया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वक्ताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं के अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की।

छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में चार घंटे सड़क जाम

राजधनवार, प्रतिनिधि। जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने धनवार के गांधी चौक के पास खोरीमहुआ-सरीया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। भाजपा ग्रामीण जिला महामंत्री पवन साव के नेतृत्व में सुबह छह बजे से करीब दस बजे तक लगभग चार घंटे तक सड़क जाम रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हालांकि, जाम के दौरान एंबुलेंस, स्कूल वाहन, सब्जी व दूध वाहनों, कांवरियों तथा अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को जाम से मुक्त रखा गया

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राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी

इस मौके पर पवन साव समेत अन्य वक्ताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं के हक और अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हजारों छात्रों पर सरकार द्वारा किया गया लाठीचार्ज निंदनीय है। लाठियों से आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन युवाओं के आक्रोश को नहीं दबाया जा सकता। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह बंद छात्रों और युवाओं के अधिकारों के समर्थन में है।

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अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग

उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर पूरी पारदर्शिता जरूरी है। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क जाम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर श्रीकांत राय, अशोक राय, सुनीता विश्वकर्मा, अमित साव, मंटू कुमार पंकज, अजीत रजक, शंभू वर्णवाल, भोपाल सिंह, रामेश्वर साव, प्रदीप यादव, अरविंद साव, नीरज साव, मुकेश त्रिपाठी, बालेश्वर विश्वकर्मा समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

भाजपा कार्यकर्ताओं ने किस विषय पर विरोध प्रदर्शन किया?
भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया।
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