तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा की बैठक, राष्ट्रभक्ति का संदेश देने की अपील
जयनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें आने वाली तिरंगा यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की गई। यात्रा दुर्गा मंडप से शुरू होकर कटिया मोड़ तक पैदल निकाली जाएगी। कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की अपील की गई।
जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत कटिया परसाबाद स्थित राम-जानकी मंदिर प्रांगण में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी तिरंगा यात्रा को भव्य एवं सफल बनाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि तिरंगा यात्रा दुर्गा मंडप प्रांगण से प्रारंभ होकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, राज्य संपोषित उच्च विद्यालय, परसाबाद बाजार, रेलवे क्रॉसिंग होते हुए कटिया मोड़ तक पैदल निकाली जाएगी। कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की अपील की गई।बैठक में तिरंगा यात्रा की रूपरेखा, मार्ग, व्यवस्था एवं जनसहभागिता को लेकर जिम्मेदारियां भी तय की गईं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से संपन्न हो सके।
बैठक में परसाबाद मंडल अध्यक्ष चंदन पासवान, जिला मंत्री एवं मंडल प्रभारी सुधीर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद बिहारी, सांसद प्रतिनिधि किशुन यादव, मंडल महामंत्री संजय गुप्ता एवं जितेंद्र यादव, मंडल उपाध्यक्ष प्रसादी राणा, मनोज चौधरी, दामोदर ठाकुर, शैलेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, जीतन पंडित, कैलाश लाल बरनवाल, लक्ष्मण पंडित, मंत्री प्रियंका राय, सत्येंद्र कुमार राय, सूरज पंडित सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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