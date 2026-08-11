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भाजपाइयों ने निकाली जगह-जगह तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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पीडीडीयू नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा का उद्देश्य आजादी के अमृत काल में देश की एकता और शहीदों के बलिदान को याद करना था। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने तिरंगे के साथ 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। युवाओं को देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

भाजपाइयों ने निकाली जगह-जगह तिरंगा यात्रा
भाजपाइयों ने निकाली जगह-जगह तिरंगा यात्रा

पीडीडीयू नगर, संवाददाता। देशभक्ति की भावना के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिले में जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का उद्देश्य आजादी के अमृत काल में देश की एकता, अखंडता और शहीदों के बलिदान को याद करना रहा। तिरंगा यात्रा जिले के पीपीडीयू नगर, धानापुर, कमालपुर, सकलडीहा और चहनिया सहित कई स्थानों पर एक साथ निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग "भारत माता की जय", "वंदे मातरम" और "जय हिंद" के नारों के साथ सड़कों पर निकले। पूरे रास्ते भगवा और तिरंगे की छटा देखने को मिली। यात्रा के दौरान देश के वीर अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

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वक्ताओं ने कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यकर्ताओं ने युवाओं से देश सेवा और राष्ट्र निर्माण में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया।

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