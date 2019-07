बीजेपी का ये कार्यकर्ता साइकिल चलाकर गुजरात से दिल्ली पहुंच पीएम को दी बधाई, जानिए क्या है वजह

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) को 300 से ज्यादा सीटों पर जीत के बाद बीजेपी का एक कार्यकर्ता गुजरात से साइकिल चलाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई देने के लिए दिल्ली पहुंचा।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता खिमचंद चंद्रानी ने कहा- “मैंने यह संकल्प लिया था कि अगर बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीतती है तो बधाई देने के लिए साइकिल से दिल्ली जाएंगे। मुझे यह दूरी तय करने में कुल 17 दिन लगे। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। उन्होंने मुझसे कहा- आपके पास बहुत हिम्मत है। मैं कल अमित शाह से मुलाकात करूंगा।”

Khimchand Chandrani,a BJP worker,came to Delhi from Gujarat's Amreli on a bicycle,to congratulate PM Modi&Home Minister Amit Shah for their electoral win in LS elections. Says"I'd taken resolution that if BJP gets over 300 seats, I'll come to Delhi on a bicycle&congratulate them" pic.twitter.com/sJscaiV66T