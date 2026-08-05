भाजपा प्रदेश महामंत्री का प्रथम आगमन पर हुआ भव्य स्वागत
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हरदोई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में प्रदेश महामंत्री नियुक्त होने पर जिला प्रभारी शंकर लाल लोधी की प्रथम जनपद आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संडीला बॉर्डर से लेकर नगर तक भव्य स्वागत किया। बालामऊ में नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज शुक्ला, कछौना में ब्लॉक प्रमुख संचित अग्रवाल, बघौली में गौरव ठाकुर, बलीपुर में उपाध्यक्ष संदीप सिंह, बालाजी मंदिर पर आकाश सिंह ने, छात्रावास पर सत्येंद्र राजपूत, नगर में मंडल अध्यक्ष मुदित बाजपेयी,नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा,शुभम् लोहिया,अंकित पांडेय, पंकज सिंह, रणजीत शुक्ला, मुनि मिश्रा,बॉबी ओमर, निधि सिंह, शोभना सिंह, कुसुम सिंह, गोपाल अग्रवाल, हरि प्रताप सिंह, कुलदीप सिंह,कुलदीप बाजपेयी, चित्रांश गुप्ता, मोनू दिवाकर, अर्पित तोमर, अनुज मिश्रा, मोहित दीक्षित रहे।
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