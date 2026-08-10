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सावरकर विवाद पर भाजपा ने मुस्लिम लीग से कहा- हमें उकसाएं नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा ने मुस्लिम लीग को चेतावनी दी है कि वह वीडी सावरकर से संबंधित शिक्षक निलंबन विवाद में पार्टी को उकसाने की कोशिश न करे। प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग ने खास नैरेटिव बनाने की कोशिश की, तो भाजपा चुप नहीं रहेगी। सावरकर से संबंधित मामलों में दखल की चेतावनी दी गई है।

सावरकर विवाद पर भाजपा ने मुस्लिम लीग से कहा- हमें उकसाएं नहीं

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। भाजपा ने सोमवार को मुस्लिम लीग को चेतावनी दी कि वह वीडी सावरकर पर एक सवाल के कारण एक शिक्षक को निलंबित करने से जुड़े विवाद पर पार्टी को उकसाने की कोशिश न करे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग किसी खास नैरेटिव को बनाने की पुरानी प्रथा को वापस लाने की कोशिश करती है, तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि हमें उकसाएं नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को सावरकर से जुड़े मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत राजनीतिक पार्टियों की सुविधा के अनुसार तय किए जाने वाले मामले नहीं हैं।

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चंद्रशेखर ने कहा कि हम भारतीय, जो भारत के नागरिक हैं, वंदे मातरम पूरा गाएंगे और हम राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ को भी पूरा गाएंगे। ज्ञात हो कि, भाजपा का यह बयान तब आया जब एक क्विज के दौरान अंग्रेजों से सबसे ज्यादा सजा पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर वीर सावरकर को बताया गया था। इस मामले में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही जांच में अन्य लोगों के नाम सामने आने पर कार्रवाई की बात कही गई थी।

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