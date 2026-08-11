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भाजपा के क्षेत्र प्रभारी की 11 अगस्त को काशी में तीन बैठकें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह मंगलवार को लखनऊ से वाराणसी आएंगे। वे क्षेत्र के सांसदों, विधायकों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जिलास्तरीय तिरंगा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में होगा और बुधवार सुबह लखनऊ लौटेंगे।

भाजपा के क्षेत्र प्रभारी की 11 अगस्त को काशी में तीन बैठकें

वाराणसी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं काशी क्षेत्र के नवनियुक्त प्रभारी रमेश सिंह मंगलवार को लखनऊ से सड़क मार्ग से दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस आएंगे। यहां वह काशी क्षेत्र के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ प्रदेश, क्षेत्रीय, सातों मोर्चों के क्षेत्र अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर तीन बजे महानगर एवं जिले के पदाधिकारी, सातों मोर्चों, 33 मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों की मीटिंग लेंगे। शाम को जिलास्तरीय तिरंगा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बाद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में होगा।

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बुधवार सुबह लखनऊ रवाना होंगे। यह जानकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने दी है।

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