Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक जिला-एक सोलर टाउन मॉडल को विकसित करने की मांग उठाई

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संसद में ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव रखा। उन्होंने सरकारी अनुपयोगी भूमि के उपयोग पर जोर दिया, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकती हैं। उन्होंने सौर टाउन मॉडल पर भी ध्यान दिया, ताकि सभी नागरिक लाभ उठा सकें।

एक जिला-एक सोलर टाउन मॉडल को विकसित करने की मांग उठाई

राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार को संसद के शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में देश में ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को गति देने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकारी रिक्त और अनुपयोगी भूमि पर सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं और एक जिला-एक सोलर टाउन मॉडल को विकसित करने की मांग की। डॉ. वाजपेयी ने सदन में बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की हजारों एकड़ भूमि वर्षों से अनुपयोगी पड़ी हुई है और उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं।

यदि इस रिक्त भूमि का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाए, तो यह राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम बन सकती है। वर्तमान में सोलर पार्क और पीएम-कुसुम जैसी योजनाएं तो संचालित हैं, लेकिन सोलर टाउन अथवा शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है।आज करोड़ों लोग बहुमंजिला इमारतों, किराए के मकानों और झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास अपनी छत न होने के कारण वे रूफटॉप सोलर योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि सरकारी रिक्त भूमि का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कर राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोलर पार्क स्थापित किए जाएं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।