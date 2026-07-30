एक जिला-एक सोलर टाउन मॉडल को विकसित करने की मांग उठाई
राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा। उन्होंने सरकारी अनुपयोगी भूमि पर सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं की मांग की। सांसद ने कहा कि यह रिक्त भूमि राष्ट्र निर्माण का बड़ा साधन बन सकती है। उन्होंने नगर निगम स्तर पर सौर पार्क स्थापित करने का सुझाव दिया।
राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार को संसद के शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में देश में ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को गति देने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकारी रिक्त और अनुपयोगी भूमि पर सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं और एक जिला-एक सोलर टाउन मॉडल को विकसित करने की मांग की। डॉ. वाजपेयी ने सदन में बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की हजारों एकड़ भूमि वर्षों से अनुपयोगी पड़ी हुई है और उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं।
यदि इस रिक्त भूमि का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाए, तो यह राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम बन सकती है। वर्तमान में सोलर पार्क और पीएम-कुसुम जैसी योजनाएं तो संचालित हैं, लेकिन सोलर टाउन अथवा शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है।आज करोड़ों लोग बहुमंजिला इमारतों, किराए के मकानों और झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास अपनी छत न होने के कारण वे रूफटॉप सोलर योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि सरकारी रिक्त भूमि का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कर राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोलर पार्क स्थापित किए जाएं।
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लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
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राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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