Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाजपा ऊपरघाट मंडल की मासिक बैठक में विभिन्न चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

भाजपा ऊपरघाट मंडल की मासिक बैठक पिलपिलो में हुई, जिसमें अध्यक्ष रामचंद्र महतो ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गोविंद महतो की मां के निधन पर मौन रखा गया। बैठक में बूथ समिति के विस्तार, 'हर घर तिरंगा', गुरु रविदास की 650वीं जयंती और पीएम मोदी की 'मन की बात' को सफल बनाने पर चर्चा हुई।

भाजपा ऊपरघाट मंडल की मासिक बैठक में विभिन्न चर्चा

भाजपा ऊपरघाट मंडल की मासिक बैठक भाजपा महामंत्री के आवासीय कार्यालय पिलपिलो में की गई। अध्यक्षता ऊपरघाट मंडल अध्यक्ष रामचंद्र महतो ने की। वहीं ऊपरघाट मंडल प्रभारी गोविन्द महतो की मां के निधन पर दो मिनट का मौन धारण किया गया। मुख्य रूप से मंडल के प्रभारी गोविन्द महतो व मंडल के प्रवासी प्रभारी भैरो महतो थे। संचालन मंडल के महामंत्री मनोज महतो ने किया। प्रदेश द्वारा निर्धारित आयोजनों में बूथ कमेटी का विस्तार, हर घर तिरंगा, संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती समारोह, एसआईआर का द्वितीय चरण व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को मन की बात को सफल बनाने पर चर्चा की गई।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी भाजपा

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मोतीलाल महतो ने बात रखी। ऊपरघाट मंडल उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, कोषाध्यक्ष रोहित कुमार महतो, टेकलाल सिंह, शोभी महतो, भागीरथ महतो, टेकलाल सिंह, दीपक साव, राजेश गिरी, कुंदन साव, कुमार जय, खेमलाल महतो, विश्वनाथ सिंह, चोलेश्वर महतो, बालगोविन्द महतो, हरदीप राम, रामकिशुन महतो, लालचंद महतो आदि थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News BJP Bokaro News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।