भाजपा की तिरंगा यात्रा के लिए क्यूआर कोड से जुड़ेंगे युवा
भाजपा की तिरंगा यात्रा कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से 9 अगस्त को शुरू होगी। सीएम योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सभी युवाओं और महिलाओं से क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीकरण कर जुड़ने का आह्वान किया गया है। यह यात्रा राष्ट्रप्रेम और एकता का प्रतीक है।
भाजपा की तिरंगा यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। यह यात्रा 9 अगस्त को 5 कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से सीएम योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में निकाली जाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष बृज बहादुर ने सभी राष्ट्रभक्तों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं से आह्वान किया है कि वे क्यूआर कोड के माध्यम से अपना पंजीकरण कर इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रप्रेम, एकता, अखंडता तथा मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना का प्रतीक है। यह यात्रा राष्ट्रध्वज के सम्मान, देशभक्ति और गौरव के प्रति जन-जन में जागरूकता का संदेश देगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक आयोजित होने वाली यह तिरंगा यात्रा राष्ट्र के प्रति समर्पण, एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवाओं की सक्रिय सहभागिता राष्ट्र के प्रति उनके दायित्व और प्रतिबद्धता का परिचायक होगी। इस तिरंगा यात्रा में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, विधान परिषद सदस्य, महापौर, जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा लखनऊ के बड़ी संख्या में राष्ट्रभक्त युवा एवं नागरिक सहभागी होंगे।
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