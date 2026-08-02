राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में हेरफेर पर विपक्ष के आरोपों का दें मजबूती से जवाब देगी भाजपा

- भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान सभा व विधान

विधानमंडल के मानसून सत्र में भाजपा राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में हेरफेर के मसले पर विपक्ष के आरोपों का मजबूती से जवाब देगी। सोमवार से शुरू हो रहे सत्र के पहले रविवार को भाजपा विधानमंडल सदस्यों की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मसले से सपा समेत सभी विपक्षी दल सनातन का अपमान करना चाहते हैं जबकि इस मसले से सीधे तौर पर भाजपा या संघ का कोई लेना देना नहीं है।

विपक्ष के आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री ने भाजपा के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की बैठक में कहा कि विपक्ष राम मंदिर के मसले पर सरकार को घेरने का हर संभव प्रयास करेगा। लिहाजा हमें इस मसले पर बेहद सधे तौर पर पूरी तैयारी के साथ जवाब देना है। उन्होंने भाजपा विधायकों से कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो रही है। विस्तृत जांच प्रचलित है। इस मामले में चढ़ावे की रकम को गिनने वाले लोगों द्वारा चोरी की बात सामने आई है। इससे सरकार, भाजपा या संघ का कोई लेना देना नहीं है। हमें यह बात पुख्ता तौर रखनी है।

सनातन का अपमान विपक्ष बार-बार इस मसले को उठाकर सनातन का अपमान करना चाहता है, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष तो शुरू से ही राम मंदिर के निर्माण का विरोध करता रहा है। कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है इसलिए झूठे नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अब संतों को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक में आरक्षण और संविधान के मसले पर भी विपक्ष के सुर तीखे होने की आशंका जताई गई। मुख्यमंत्री ने सभी मसलों पर विधायकों को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं।

युवाओं को जागरूक करना sपा की करतूत बताएं युवाओं को : योगी

मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि नए वोटरों को समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों के गलत काम नहीं पता हैं। युवाओं से संवाद स्थापित करके उन्हें उनके कामों के बारे में बातया जाए ताकि वे अपना मत स्थिर कर सकें और विपक्ष के बहकावे में न आएं। युवाओं को बताया जाए कि सपा सरकार में किस तरह का माफियाराज था। अपहरण, बलात्कार छेड़खानी आम था। लड़कियों का स्कूल जाना दुश्वार था। भाजपा सरकार ने इसे समाप्त किया। अब कानून का राज स्थापित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं ने सपा सरकार के इस माहौल को नहीं देखा है, उनके साथ हमें संवाद स्थापित करने के लिए विश्विद्यालय, कॉलेज और स्कूलों तक जाना होगा। आगामी नौ अगस्त को तिरंगा यात्र में युवाओं की खास भूमिका होनी चाहिए ताकि हम पार्टी और सरकार का संदेश उन तक पहुंचा सकें। विपक्ष के नेता दलित महापुरुषों का किस तरह अपमान करते हैं, यह भी जनता को बताना होगा।