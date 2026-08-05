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हर घर तिरंगा को लेकर भाजपा की कार्यशाला, जिम्मेदारियां तय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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फोटो::13-- भाजपा कार्यालय पर आयोजित बैठक में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गईजित बैठक में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई लखीमपुर, संवाददाता। भाजपा 1

हर घर तिरंगा को लेकर भाजपा की कार्यशाला, जिम्मेदारियां तय

भाजपा 10 से 15 अगस्त तक जिले में तिरंगा अभियान चलाएगा। इसको लेकर भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यशाला में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी गई। मुख्य अतिथि जिला प्रभारी वासुदेव मौर्य रहे। जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि वासुदेव मौर्य ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास की 650 वीं जयंती के अवसर पर समाज को जोड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने कहा कि तिरंगा प्रत्येक भारतीय के गौरव, सम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। 11 से 15 अगस्त तक प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा अवश्य फहराए। उन्होंने बताया कि 10 से 14 अगस्त तक जिले के सभी मंडलों में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।

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13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर भव्य तिरंगा यात्रा विलोबी मेमोरियल से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से निकलेगी। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। आशू मिश्रा, अनुराग मिश्रा, मनोज वर्मा, रश्मि गुप्ता, अमित सिंह और उमेश शुक्ला, दिव्या सिंह, किरण अग्रवाल, रामजी मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

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