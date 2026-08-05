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कांग्रेस भगोड़ों के मुद्दे पर चर्चा से बच रही : भाजपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा ने संसद में राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस भगोड़ों के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़ों का भारत वापस लाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनका इस पर कोई जवाब नहीं है।

कांग्रेस भगोड़ों के मुद्दे पर चर्चा से बच रही : भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा ने बुधवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस एनडीए सरकार के कार्यकाल में विदेशों से वापस लाए गए भगोड़ों के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। आरोप लगाया कि इसी वजह से संसद में बाधा डाली जा रही है। भाजपा के के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़ों को वापस लाया गया है। हर साल औसतन 40 भगोड़े गिरफ्तार किए गए और मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस लाए गए। उनसे 19000 करोड़ रुपये वसूल किए गए।

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भाटिया ने कहा कि जब ये आंकड़े सदन में रखे जाएंगे, तब जनता कांग्रेस से पूछेगी कि आखिर उन्होंने भगोड़ों को वापस लाने की इच्छाशक्ति क्यों नहीं दिखाई। आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है, इसीलिए वे संसद को काम नहीं करने दे रहे हैं।जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर भाटिया ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इसे सुनिश्चित किया।

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