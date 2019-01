राहुल गांधी असफल रहे, कांग्रेस ने किया स्वीकार: प्रियंका की नियुक्ति पर BJP ने साधा निशाना

प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) के कांग्रेस में औपचारिक प्रवेश को पारिवारिक गठबंधन करार देते हुए बीजेपी (BJP) ने बुधवार को कहा कि यह कांग्रेस द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने कहा कि प्रस्तावित महागठबंधन में विभिन्न दलों से खारिज किये जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने पारिवारिक गठबंधन को अपनाया है।

Sambit Patra, BJP on #PriyankaGandhiVadra appointed Congress General Secretary for East UP: Expected, to promote dynasty is what Congress is all about. They consider family as the party while BJP considers party as the family. Congress has accepted that Rahul Gandhi Ji has failed pic.twitter.com/NlTdF2LmxS