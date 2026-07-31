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मंडल की संरचना संगठन की धुरी : धर्मपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मड़या में बैठक में मंडल अध्यक्षों को बूथ विजय की रणनीति साझा की। उन्होंने आदर्श मंडल निर्माण की आवश्यकता जताई और कहा कि संगठन की मजबूती के लिए नियमित बैठकें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की सक्रियता बढ़ाई जाएगी।

मंडल की संरचना संगठन की धुरी : धर्मपाल

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को शहर के मड़या स्थित एक होटल में मंडल के तीनों जिलों के विधायकों, जिलाध्यक्षों के साथ ही अन्य नेताओं के साथ अलग-अलग बैठक की। उन्होंने मंडल अध्यक्षों के साथ बूथ विजय की रणनीति साझा की और आदर्श मंडल निर्माण और मंडल संचालन का मंत्र दिया। प्रदेश महामंत्री ने मंडल अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि मंडल की संरचना संगठन की धुरी है।

आदर्श मंडल निर्माण

आदर्श मंडल के निर्माण से ही मजबूत शक्ति केंद्र और सशक्त बूथ का निर्माण होता है, जिससे जिला एवं प्रदेश संगठन को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि मंडल कार्यसमिति के प्रत्येक सदस्य को सक्रिय भूमिका एवं स्पष्ट दायित्व दिए जाएं तथा उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आदर्श मंडल निर्माण के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण होना चाहिए, जिससे निरंतर बेहतर कार्य करने की प्रेरणा और कार्य संस्कृति विकसित होती है।

नियमित बैठकें

प्रत्येक मंडल में नियमित बैठकें आयोजित हों तथा बैठक कार्रवाई रजिस्टर का सुव्यवस्थित संधारण अनिवार्य रूप से किया जाए। प्रत्येक बैठक में विगत अभियानों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा हो तथा आगामी कार्यक्रमों को पहले से अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की जाए। धर्मपाल सिंह ने कहा कि मंडल क्षेत्र में निवास करने वाले प्रदेश, क्षेत्र एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों, वरिष्ठ एवं पुराने कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय नागरिकों को प्रत्येक संगठनात्मक कार्यक्रम से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाना चाहिए। इससे संगठन का विस्तार, कार्यकर्ताओं का उत्साह तथा समाज के साथ पार्टी का संवाद और अधिक सशक्त होगा।

निर्वाचन के लिए सक्रियता

उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का केंद्र मंडल होगा। मंडल की सक्रियता से ही शक्ति केंद्र मजबूत होंगे और शक्ति केंद्रों की मजबूती से बूथ सशक्त होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की विजय का आधार बनेंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने समरसता संकल्प अभियान प्रारंभ किया है। यह अभियान जन-जन तक श्री गुरु रविदास जी के विचारों को पहुंचाने तथा भारतीय संस्कृति, धर्म और सामाजिक समरसता के लिए उनके योगदान से समाज को परिचित कराने का माध्यम बनेगा।

कहा-सपा के शासन काल में वंचित वर्ग पर हुआ अत्याचार

धर्मपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अनुसूचित जाति एवं वंचित वर्गों पर अत्याचार हुए। खेतों एवं मकानों पर अवैध कब्जे किए गए। कानून-व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई थी कि माताओं, बहनों और बेटियों का घर से निकलना भी कठिन हो गया था। ऐसे समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुदृढ़ कानून-व्यवस्था स्थापित हुई। घर, खेत और खलिहान सुरक्षित हुए तथा माताओं, बहनों और बेटियों का सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

विपक्ष और दुष्प्रचार

धर्मपाल सिंह ने कहा कि अनुसूचित मोर्चा को अनुसूचित जाति वर्ग के बीच केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए किए गए कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर पहुंचना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न कोई सकारात्मक दृष्टि है और न ही विकास का कोई विजन। वह केवल अपने परिवारों को सत्ता में स्थापित करने की राजनीति करता है। इसी उद्देश्य से विपक्ष झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार फैलाने का कार्य कर रहा है। हमें सजग रहकर तथ्यों के आधार पर विपक्ष के प्रत्येक भ्रामक प्रचार का प्रभावी उत्तर देना है और विपक्ष के प्रत्येक निगेटिव नरेटिव को ध्वस्त करना है।

कार्यक्रमों का आयोजन

जिलाध्यक्षों एवं विधायकों के साथ चर्चा करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि संगठन के कार्यक्रमों एवं अभियानों का प्रभावी ढंग से आयोजन किया जाए तथा केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों के कार्यों, उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लेखा-जोखा लेकर बार-बार जनता के बीच जाया जाए। हम निरंतर जनसंपर्क और जनसंवाद का स्वभाव विकसित करेंगे, तो चुनाव के समय अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता कम होगी और विजय का अंतर भी अधिक होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, दानिश आजाद अंसारी, केतकी सिंह, प्रदेश मंत्री सहजानंद राय, संचिता श्री चौहान, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, विनोद राजभर, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, सत्येंद्र राय, मंजू सरोज, जयनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, दुर्ग विजय यादव, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, श्रीकृष्ण पाल, प्रेमप्रकाश राय, ऋषिकांत राय आदि मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धर्मपाल सिंह ने किस कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा?
धर्मपाल सिंह ने अदर्श मंडल निर्माण और बूथ विजय की रणनीति का प्रस्ताव रखा।
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