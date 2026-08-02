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सशक्त बूथ ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत : फणीन्द्रनाथ शर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा ने पार्टी की बूथ स्तर की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न मंडलों में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाएं घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

सशक्त बूथ ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत : फणीन्द्रनाथ शर्मा

फरीदाबाद। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा ने कहा कि पार्टी की असली ताकत बूथ स्तर का मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने फरीदाबाद के चार मंडलों में प्रवास कर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और बूथ सशक्तिकरण पर जोर दिया। शर्मा ने कार्यकर्ताओं से केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया।

बैठकों का आयोजन

फणीन्द्रनाथ शर्मा ने रविवार को बसंतपुर, अजरौंदा, सीही और सूरजकुंड मंडलों में बैठकें कर मंडल पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों, शक्तिकेंद्र प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने संगठन की वर्तमान गतिविधियों की जानकारी ली और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सक्रिय भागीदारी

उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और शक्तिकेंद्र प्रमुख संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। नियमित संवाद, बेहतर समन्वय और सक्रिय भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने मंडल स्तर पर नियमित बैठकों और कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क बनाए रखने पर बल दिया।

भविष्य की योजनाएं

शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मंडलों में प्रवास कर कार्यकर्ताओं और आमजन से संवाद करेंगे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार जनहित में लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में जिला एवं मंडल स्तर के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

प्रश्नोत्तर

भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कौन हैं?
भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा हैं।
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