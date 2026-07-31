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पूनावाला ने एक्स बायो से भाजपा हटाया, पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स प्रोफाइल पर परिचय बदल दिया है, जिसमें भाजपा का नाम नहीं है। इसके बाद उनके पार्टी छोड़ने के कयास लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने का समय आ गया है। नए बायो में उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं का जिक्र किया है।

पूनावाला ने एक्स बायो से भाजपा हटाया, पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स प्रोफाइल में अपना परिचय बदल दिया है। नए बायो में भाजपा का जिक्र नहीं हैं। इसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। शहजाद पूनावाला ने इस संबंध में बार-बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नए बायो में पूनावाला ने 'धर्म- इस्लाम, संस्कृति- हिंदू, विचारधारा, भारतीय- लेखक, जीएसटी की यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन अनुयायी लिखा है। पूनावाला ने नए बायो का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। इससे पहले बायो में अपना परिचय भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में देते थे।

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यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब कुछ दिन पहले पूनावाला ने भाजपा छोड़ने के संकेत देते हुए कहा था कि सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने का समय आ गया है। शुक्रवार एक्स पर उन्होंने अपने विभिन्न साक्षात्कारों के उन वीडियो को भी दोबारा साझा किया, जिनमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने संबंधी टिप्पणियां की थीं।

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