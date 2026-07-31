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''''''''एक्स'''''''' बायो से भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी का नाम हटाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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''''एक्स'''' बायो से भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी का नाम हटाया----------------------नईदिल्ली। विशेष संवाददाताभाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ''एक्स'' पर अपना...

''''''''एक्स'''''''' बायो से भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी का नाम हटाया

''''एक्स'''' बायो से भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी का नाम हटाया---------------------- नईदिल्ली। विशेष संवाददाताभाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ''एक्स'' पर अपना प्रोफाइल परिचय (बायो) बदल दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके बाद यह अटकलें लगने लगीं कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं।अपने नवीनतम बायो में पूनावाला ने लिखा है,धर्म -इस्लाम, संस्कृति- हिंदू, विचारधारा- भारतीय, लेखक: जीएसटी की यात्रा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आजीवन अनुयायी। उन्होंने अपने ''एक्स'' खाते पर नवीनतम बायो का ''स्क्रीनशॉट'' भी साझा किया। ''एक्स'' पर अपने पिछले परिचय में पूनावाला ने खुद को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया था।यह

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घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही पूनावाला ने भाजपा छोड़ने के संकेत देते हुए कहा था कि सक्रिय राजनीति से हटने का समय आ गया है। उन्होंने शुक्रवार को ''एक्स'' पर अपने विभिन्न साक्षात्कारों के उन वीडियो को भी दोबारा साझा किया, जिनमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से हटने संबंधी टिप्पणियां की थीं। पूनावाला काफी समय से भाजपा मुख्यालय भी नहीं गए हैं।--------------------------

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