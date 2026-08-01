भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स बायो से पार्टी का नाम हटाया
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर अपने प्रोफाइल परिचय में भाजपा का उल्लेख नहीं किया, जिससे अटकलें शुरू हो गईं हैं कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सक्रिय राजनीति से हटने का समय आ गया है और अपने पुराने बायो को भी बदल दिया है।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शुक्रवार को एक्स पर अपना प्रोफाइल परिचय बदल दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके बाद यह अटकलें लगने लगीं हैं की वह पार्टी छोड़ सकते हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने नवीनतम बायो में लिखा है,धर्म -इस्लाम, संस्कृति- हिंदू, विचारधारा- भारतीय, लेखक: जीएसटी की यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन अनुयायी। उन्होंने खाते के नए बायो का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। पिछले परिचय में पूनावाला ने खुद को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही पूनावाला ने भाजपा छोड़ने के संकेत देते हुए कहा था कि सक्रिय राजनीति से हटने का समय आ गया है।
उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर पर अपने विभिन्न साक्षात्कारों के उन वीडियो को दोबारा साझा किया जिनमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से हटने संबंधी टिप्पणियां की थीं। पूनावाला काफी समय से भाजपा मुख्यालय भी नहीं गए हैं।
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