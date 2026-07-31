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सनातन धर्म को सांसद ने कलंकित किया : संजीव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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भाजपा प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने सांसद पप्पू यादव की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया है, चंदन और भगवा वस्त्र पहनकर चोरी का नाटक किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले में जल्दी कार्रवाई करने की अपील की।

सनातन धर्म को सांसद ने कलंकित किया : संजीव

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने सांसद पप्पू यादव की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। शुक्रवार को जारी बयान में भाजपा नेता ने कहा कि सांसद ने सनातन धर्म को कलंकित किया है। माथे पर चंदन लगाकर और भगवा वस्त्र धारण कर अपने आप को चोरी करता हुआ दिखाना संपूर्ण भारतवासियों का अपमान है। पुजारी के पहनावे में चंदा चोरी का नाटक कर सांसद पप्पू यादव ने सनातन धर्म और हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई है। लोकसभा अध्यक्ष अविलंब इस पर संज्ञान लें और उनकी सदस्यता समाप्त करें।

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