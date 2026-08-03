राहुल और पप्पू के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग
- बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र बिष्ट ने पाटी थाने में तहरीर दी राहुल और पप्पू के खिलाफ केस दर्ज करने की मांगराहुल और पप्पू के खिलाफ केस दर्ज करने की मांगर
योगेश, पाटी। भाजपा प्रवक्ता राजेश बिष्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में पाटी थाने में तहरीर दी है। शनिवार देर शाम भाजपा प्रवक्ता राजेश बिष्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीते 31 जुलाई को संसद परिसर के मकर द्वार के बाहर नाटक का मंचन किया था।
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