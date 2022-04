हिंदी न्यूज़ देश BJP Saffron Cap: अब केसरिया टोपी पहने नजर आएंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, गुजरात से है खास कनेक्शन

बीजेपी सांसद और नेता अब केसरिया टोपी में नजर आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता की पहचान बनने जा रही इस केसरिया टोपी को पार्टी अपने सभी सांसदों तक पहुंचा रही है। पीएम मोदी भी इस टोपी को पहन चुके हैं।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Atul Gupta Tue, 05 Apr 2022 12:24 AM

