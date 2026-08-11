भाजपा ने बाइक रैली संग निकाली तिरंगा यात्रा, गूंजा राष्ट्रभक्ति का संदेश

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को भाजपा लखनऊ महानगर के विभिन्न मंडलों में तिरंगा यात्रा और बाइक रैली निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर निकले कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ लोगों को राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया।भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने विधिक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित बाइक रैली में हिस्सा लिया। इसके बाद सरोजनीनगर विधानसभा के मंडल-दो में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अब तक महानगर के 12 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है।

बुधवार को शेष 13 मंडलों में यात्राएं आयोजित की जाएंगी। तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। पश्चिम मंडल-एक में अन्नपूर्णा मंदिर से राम जानकी मंदिर, उत्तर मंडल-दो में पुरनिया स्थित डॉ. नीरज बोरा के कार्यालय से देवकी हॉस्पिटल होते हुए वापस कार्यालय तक यात्रा निकली। उत्तर मंडल-पांच में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से पुरनिया चौराहे तक यात्रा हुई। पूर्व मंडल-पांच में चिनहट तिराहे से एल्डिको तिराहे, मध्य मंडल-तीन में पार्षद नरेंद्र शर्मा के कार्यालय से सुभाष मार्ग और कैंट मंडल-दो में श्रृंगार नगर चौराहे से आलमबाग चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इनमें अंजनी श्रीवास्तव, मुकेश शर्मा, घनश्याम दास अग्रवाल, टिंकू सोनकर, राहुल राज रस्तोगी, योगेश शुक्ला, रजनीश कुमार गुप्ता और रामचंद्र प्रधान समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए।