राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, गौरव की भावना लोगों में हुई सशक्त
मैनपुरी। भाजपा कार्यालय पर बुधवार को तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई।
भाजपा कार्यालय पर बुधवार को तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रभारी अनिल चौधरी ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने हर घर तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। इस अभियान ने प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, गौरव की भावना को और सशक्त किया है। जिला प्रभारी ने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर घर-घर संपर्क करें। हर घर तिरंगा अभियान में युवा और विद्यार्थियों को इस अभियान में शामिल करें।
तिरंगा यात्रा में युवा मोर्चा की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटें। जिलाध्यक्ष ममता राजपूत ने कहा कि तिरंगा यात्रा का आयोजन 10 अगस्त से 14 अगस्त तक होगा। पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अभियान के तहत 12 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी स्मारकों, प्रतिमाओं के आसपास स्वच्छता अभियान चलाएं। 13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकलेगी। जिसमें सभी वर्ग के लोगों को शामिल करना है। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस के अवसर पर मौन जुलूस व संगोष्ठी होगी।
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