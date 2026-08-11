13 अगस्त को ऋषिकेश में होगी तिरंगा रैली
भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर रैली की तैयारियां पर चर्चा कीभाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर रैली की तैयारियां पर चर्चा कीऋषिकेश, संवाददाता। भाजपा के हर
भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को ऋषिकेश में तिरंगा रैली का आयोजन होगा। जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित कर रणनीति तैयार की। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में रैली में शिरकत करने का आह्वान किया। मंगलवार को रेलवे मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।
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