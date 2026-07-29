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प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव का मैनपुरी आगमन पर हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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मैनपुरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव का बुधवार को पार्टी कार्यालय पहुंचने पर जिलाध्यक्ष ममता राजपूत के नेतृत्व में स्वागत किया गया।

प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव का मैनपुरी आगमन पर हुआ स्वागत

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव का बुधवार को पार्टी कार्यालय पहुंचने पर जिलाध्यक्ष ममता राजपूत के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता को ही वरीयता दी जाती है और एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उच्च पद पर बैठ सकता है। जबकि अन्य दलों में अपने परिवार और जाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। इस बार मैनपुरी में विधानसभा चुनाव में भाजपा चारों सीटें जीतकर इतिहास रचेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं।

जिलाध्यक्ष ममता राजपूत ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत काम करती है। भाजपा में सभी वर्ग के लोगों को सम्मान मिलता है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अशोक चौहान, जिपं अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद भदौरिया, अंकुर अग्निहोत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, प्रदीप सिंह चौहान ने प्रतीक चिह्न देकर एवं माल्यार्पण कर प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत किया। इसके अलावा अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महासचिव विनीत यादव ने आगरा बाईपास मार्ग स्थित अपने शोरूम पर सुरेंद्र यादव व अन्य साथियों के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत किया।

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