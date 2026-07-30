Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज रिस्पना पुल से निकलेगी समरसता कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

फोटो-भाजपा महानगर की कार्यशाला में अभियान के कार्यक्रमों की दी जानकारी देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा महानगर कार्यालय में हुई समरसता संकल्प अभियान

आज रिस्पना पुल से निकलेगी समरसता कलश यात्रा

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा महानगर कार्यालय में हुई समरसता संकल्प अभियान की कार्यशाला में दून में निकलने वाली समरसता कलश यात्रा पर चर्चा हुई। यह यात्रा शुक्रवार को रिस्पना पुल से शहर में निकाली जाएगी।मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि भाजपा महापुरुषों और संत-महात्माओं की महिमा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का काम कर रही है। संत शिरोमणी गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। वाराणसी में राष्ट्रीय स्तर पर कलश वंदन कार्यक्रम के बाद संत संपर्क कार्यक्रम 31 अगस्त तक, समरसता यात्रा पांच अक्टूबर से पांच नवंबर तक और छात्रावास संपर्क अभियान 26 नवंबर से 15 फरवरी तक चलेगा।

ये भी पढ़ें:रामनगरी पहुंचा संत रविदास जन्मस्थली का पूजित कलश

महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश की समरसता टोली वाराणसी से भगवानपुर पहुंच चुकी है। देहरादून में यात्रा 31 जुलाई को रिस्पना पुल से शुरू होगी। पुष्पवर्षा और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत के बाद कलश को डीएल रोड स्थित संत रविदास मंदिर में स्थापित किया जाएगा। कार्यशाला में दर्जाधारी मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना, विधायक सविता कपूर, विधायक उमरेश शर्मा काऊ, डॉ. देवेंद्र भसीन, श्याम अग्रवाल, कुलदीप बुटोला, संतोष खंडूड़ी, शमशेर सिंह बिष्ट, अशोक वर्मा, संदीप मुखर्जी, ओम कक्कड़, जगदीश सेमवाल, प्रदीप कुमार, कुलदीप पंत, सुनील शर्मा और सुरेंद्र राणा मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:गुरु रविदास जयंती पर भाजपा का समरसता अभियान शुरू
ये भी पढ़ें:गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun Dehradun News BJP अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।