आज रिस्पना पुल से निकलेगी समरसता कलश यात्रा
फोटो-भाजपा महानगर की कार्यशाला में अभियान के कार्यक्रमों की दी जानकारी देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा महानगर कार्यालय में हुई समरसता संकल्प अभियान
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा महानगर कार्यालय में हुई समरसता संकल्प अभियान की कार्यशाला में दून में निकलने वाली समरसता कलश यात्रा पर चर्चा हुई। यह यात्रा शुक्रवार को रिस्पना पुल से शहर में निकाली जाएगी।मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि भाजपा महापुरुषों और संत-महात्माओं की महिमा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का काम कर रही है। संत शिरोमणी गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। वाराणसी में राष्ट्रीय स्तर पर कलश वंदन कार्यक्रम के बाद संत संपर्क कार्यक्रम 31 अगस्त तक, समरसता यात्रा पांच अक्टूबर से पांच नवंबर तक और छात्रावास संपर्क अभियान 26 नवंबर से 15 फरवरी तक चलेगा।
महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश की समरसता टोली वाराणसी से भगवानपुर पहुंच चुकी है। देहरादून में यात्रा 31 जुलाई को रिस्पना पुल से शुरू होगी। पुष्पवर्षा और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत के बाद कलश को डीएल रोड स्थित संत रविदास मंदिर में स्थापित किया जाएगा। कार्यशाला में दर्जाधारी मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना, विधायक सविता कपूर, विधायक उमरेश शर्मा काऊ, डॉ. देवेंद्र भसीन, श्याम अग्रवाल, कुलदीप बुटोला, संतोष खंडूड़ी, शमशेर सिंह बिष्ट, अशोक वर्मा, संदीप मुखर्जी, ओम कक्कड़, जगदीश सेमवाल, प्रदीप कुमार, कुलदीप पंत, सुनील शर्मा और सुरेंद्र राणा मौजूद रहे।
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