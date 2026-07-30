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20 फरवरी तक चलेगा समरसता संकल्प अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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काशीपुर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सृष्टि आहूजा बंसल ने संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान की जानकारी दी। यह अभियान 29 जुलाई से शुरू हो चुका है और 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य समता और सामाजिक न्याय का संदेश फैलाना है।

20 फरवरी तक चलेगा समरसता संकल्प अभियान

काशीपुर। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं समरसता संकल्प अभियान की जिला संयोजक सृष्टि आहूजा बंसल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान की जानकारी दी।

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अभियान की विस्तार से जानकारी

गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बंसल ने बताया कि अभियान का शुभारंभ 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा से हो चुका है और यह 20 फरवरी 2027 तक राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, मंडल और ग्राम स्तर पर व्यापक जनभागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज किसी एक समाज तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के महान संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक चिंतक थे। उन्होंने समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को सम्मान, आत्मविश्वास और समानता का संदेश दिया।

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अभियान का उद्देश्य

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में संत गुरु रविदास से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास का संकल्प भी लिया गया है। अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश, जिला, मंडल और आयोजन समितियों का गठन किया जा रहा है। बंसल ने कहा कि अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास महाराज के समता, सामाजिक न्याय, सेवा, सद्भाव, मानवता और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना तथा विकसित भारत के निर्माण में समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि जिला टोली में जिला मंत्री विपिन अरोड़ा, जिला मंत्री संजीव कुमार जाटव, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष यशपाल राजहंस और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रशांत पंडित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ कब हुआ?
यह अभियान 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ।
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