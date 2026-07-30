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मरौरी की ब्लाक प्रशासक ने रविदास जयंती पर की पूजा-अर्चना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में भाजपाई समरसता संकल्प अभियान के तहत मरौरी ब्लाक की प्रशासक सभ्यता देवी वर्मा ने संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम गोविंद मंदिर में हुआ, जहां पूजा अर्चना की गई। उन्होंने संत के आदर्शों को समाज में प्रेरणा का स्रोत बताया।

मरौरी की ब्लाक प्रशासक ने रविदास जयंती पर की पूजा-अर्चना

पीलीभीत। भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत मरौरी ब्लाक की प्रशासक सभ्यता देवी वर्मा ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम माला कॉलोनी स्थित गोविंद मंदिर में आयेाजित किया गया, जहां पर ब्लाक प्रशासक ने ठाकुर जी और शिवजी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। ब्लाक प्रशासक ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज ने सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश देकर समाज को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने जोर दिया कि उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने विकासखंड मरौरी की ग्राम पंचायत सहादतगंज में पंच प्रयाग आश्रम पर भी शिवजी की पूजा अर्चना की।

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इस मौके पर मंडल अध्यक्ष महेंद्र राजपूत, महंत सदानंद महाराज समेत आदि उपस्थित रहे।

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