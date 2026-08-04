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सपा को यूपी के विकास से सरोकार नहीं: पंकज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज

सपा को यूपी के विकास से सरोकार नहीं: पंकज

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सपा के रवैये की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यदि सपा का काम केवल सदन में हंगामा करना, शोर-शराबा करना और कार्यवाही में बाधा डालना ही रह गया है, तो उसे अपना नाम बदलकर 'हल्ला-गुल्ला पार्टी' रख लेना चाहिए।पंकज चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने, सरकार से प्रश्न पूछने और नीतियों पर रचनात्मक आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित करना लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। यह आचरण न केवल संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि प्रदेश की जनता के विश्वास का भी अपमान है।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास, किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को नई गति देने के उद्देश्य से अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक सशक्त बनाने वाला है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा करने के बजाय समाजवादी पार्टी ने हंगामे का रास्ता चुना, जिससे स्पष्ट है कि उसे प्रदेश के विकास से कोई सरोकार नहीं है।

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