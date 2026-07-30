भाजपा घर-घर पहुंचाएगी संत के विचार : पंकज चौधरी
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा की राजनीति चुनावों तक सीमित नहीं है, यह समाज परिवर्तन का अभियान है। उन्होंने संत रविदास के समरसता और समानता के संदेश को फैलाने का आह्वान किया। चौधरी ने कार्यकर्ताओं से डिजिटल माध्यम से जनजागरण की अपील की और रविदास के विचारों को घर-घर तक पहुँचाने की प्रेरणा दी।
वाराणसी, विशेष संवाददाता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा की राजनीति केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज परिवर्तन और संत परंपरा के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास ने समरसता, समानता और मानवता का संदेश दिया था और भाजपा सरकार उनके विचारों को व्यवहार में उतारने का संकल्प लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से बदल रहा है और विकास की नई सोच के साथ बढ़ रहा है। भाजपा का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मान, अवसर और विकास पहुंचाना है।
कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे संत रविदास के संदेश को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया की भूमिका पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में डिजिटल माध्यम जनजागरण का सबसे प्रभावी साधन है। कार्यकर्ता सोशल मीडिया के जरिए संत के विचारों, संविधान के मूल्यों और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।उन्होंने कहा कि रविदास प्रतिमा के सामने दीपोत्सव के साथ उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य सभी कार्यकर्ता करेंगे। भाजपा सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में संत रविदास समेत सभी विभूतियों की मूर्तियों को बचाने का कार्य कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटलजी ने कहा था संत रविदास ने समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को उच्च स्तर पर लाने का कार्य किया था। संत के विचारों को मानने वाले एक-एक व्यक्ति तक हम जाकर उन्हें जोड़ने का कार्य करेंगे। संत रविदास की पावन माटी पूरे देश में सभी बूथों तक जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अभियान सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करेगा।
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