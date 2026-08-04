पदयात्रा की तैयारी की समीक्षा को भाकपा की बैठक

मीनापुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। भाकपा के अंचल परिषद की बैठक मंगलवार को मानिकपुर में हुई। इसमें पार्टी के पदयात्रा कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। बुलडोजर राज और एनकाउंटर के खिलाफ 9 से 14 अगस्त तक भाकपा की पदयात्रा होनी है। राम एकबाली राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य सचिव मंडल सदस्य अजय कुमार सिंह के अतिरिक्त जगदीश गुप्ता, शिवजी प्रसाद, भिखारी प्रसाद यादव, रामकिशोर शर्मा, प्रो. लक्ष्मीकांत, रामचन्द्र झा, नगीना प्रसाद, दारोगा प्रसाद, जंगीलाल प्रसाद, शालीग्राम प्रसाद, बासुदेव सिंह, जगदीश शर्मा और यशवंत प्रकाश आदि थे।