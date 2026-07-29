Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लक्ष्मण नायक बने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, कसमार में खुशी की लहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

लक्ष्मण नायक बने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, कसमार में खुशी की लहर फोटो - कसमार 01 - लक्ष्मण कुमार नायक। कसमार, प्रतिनिधि । कसमार प्रखंड के दांतू निव

लक्ष्मण नायक बने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, कसमार में खुशी की लहर

कसमार प्रखंड के दांतू निवासी एवं बोकारो जिला 20 सूत्री समिति के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा गोमिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी लक्ष्मण कुमार नायक को झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य का दायित्व सौंपे जाने पर कसमार प्रखंड के भाजपाईयों में खुशी की लहर है।

ये भी पढ़ें:लक्ष्मण नायक भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य मनोनीत

भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया

इस दौरान भाजपा नेता लक्ष्मण नायक ने कहा है कि झारखंड प्रदेश भाजपा मुख्यालय रांची से प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू एवंप्रदेश नेतृत्व की सहमति से जारी सूची में उन्हें प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह सांसद आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, गणेश मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, सहित झारखंड प्रदेश भाजपा नेतृत्व के प्रति आभार जताया है।

नायक का संगठन के प्रति विश्वास

उन्होंने कहा है कि संगठन के विश्वास पर सदैव खरा उतरते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करता रहूँगा। इस दौरान पूर्व कसमार प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार पांडेय, तुलसीदास जायसवाल, मंडल अध्यक्ष आनंद महतो, सुरेंद्र महतो, अनीश जायसवाल, प्रफुल्ल महतो, कमल दास, परमेश्वर नायक, रामलाल ठाकुर, भवानी मुखर्जी, अजय ठाकुर, प्रताप सिंह कैलाश महतो, ननकू यादव, उतम मुखर्जी, मुरलीधर नायक, नगेंद्र कुमार, गोपाल दसौंधी, अजय पाल, कैलाश करमाली, बलदेव रजवार, वीणा देवी, जगेश्वर प्रजापति, विश्वजीत मिश्रा, किशोर महतो, जटल अड्डी सहित अन्य कई भाजपाईयों ने उन्हें बधाई दी है।

सामान्य प्रश्न

लक्ष्मण कुमार नायक को किस दायित्व का सौंपा गया है?
लक्ष्मण कुमार नायक को झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य का दायित्व सौंपा गया है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Bokaro Latest News BJP अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।