कलश वंदन यात्रा,जगह-जगह हुआ स्वागत

सुलतानपुर, संवाददाता । संत शिरोमणि रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा शनिवार को लंभुआ विधानसभा क्षेत्र में दूसरे दिन भी जारी रही। अर्जुनपुर मंडल के भरखरे से विधायक सीताराम वर्मा, जिला संयोजक धर्मेन्द्र कुमार, जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी और अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमनराव कोरी, मण्डल अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कलश पूजन कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक सीताराम वर्मा ने कहा कि संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक जागरण का महाअभियान है।

यात्रा शिवगढ़, तातोमुरैनी, हरिहरपुर और अर्जुनपुर होते हुए लंभुआ बाजार पहुंची। यहां मंडल अध्यक्ष शेर बहादुर सिंह, रामेंद्र प्रताप सिंह,नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह, एलके दूबे, ब्लाक प्रमुख कुंवर बहादुर सिंह व राजेन्द्र वर्मा,संजय सिंह बबलू,राजेश मिश्रा और सर्वेश बरनवाल सहित कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।भाजपा जिला मीडिया प्रमुख विजय रघुवंशी ने बताया कि लंभुआ बाजार के बाद यात्रा रामपुर कुर्मियान, शाहगढ़ बाजार और कोटिया होते हुए बेलाही पहुंची। मार्ग में जगह-जगह कलश पूजन और पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। बेलाही में रात्रि विश्राम के बाद नौ अगस्त को यात्रा अमरूपुर मंडल के रामगढ़, घरवाजपुर, आनापुर, कोथराखुर्द और कोथराकला होते हुए पीपी कमैचा मंडल पहुंचेगी। इसके बाद पीपी कमैचा, इशीपुर, शाहपुर और छतौना होते हुए कोइरीपुर पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा।