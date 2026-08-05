भाजपा जिला महामंत्री ने नेता प्रतिपक्ष से मिल उठाया छात्रों की मांगे व क्षेत्रीय समस्याएं
रामगढ़ जिला भाजपा महामंत्री जागेश्वर प्रजापति ने झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। बैठक में छात्रों की मांगों और जनसमस्याओं पर चर्चा की गई। प्रजापति ने छात्रों के हित में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया और नियुक्तियों व परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की।
कुजू, निज प्रतिनिधि। रामगढ़ जिला भाजपा महामंत्री जागेश्वर प्रजापति ने बुधवार को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से भेंट किया। रांची स्थित उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात करने के साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा किया। साथ ही छात्रों की मांगों को उठाया। वहीं रामगढ़ जिला के विभिन्न प्रखंडों में व्याप्त जनसमस्याओं समेत जनहित के मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया। इस क्रम में राज्य भर के छात्रों की लंबित मांगों को पूरा करने की वकालत किया गया। वहीं हेमंत सोरेन सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं, नियुक्ति प्रक्रियाओं के अलावा छात्रों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर पारदर्शिता लाने को लेकर मुखर होने की बात कही।
कहा कि भाजपा ऐसे किसी भी फरेब का समर्थन नहीं करती है। छात्र युवाओं के हित की रक्षा के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी मुद्दों पर जनहित व छात्र हित से जुड़े विषयों पर साथ निभाने का भरोसा दिलाया।
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