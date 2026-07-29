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दून में 31 को निकलेगी समरसता कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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फोटो भाजपा महानगर में हुई समरसता संकल्प अभियान कार्यशाला में दी जानकारी देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता।

दून में 31 को निकलेगी समरसता कलश यात्रा

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा महानगर कार्यालय में बुधवार को समरसता संकल्प अभियान की कार्यशाला की शुरुआत संत शिरोमणि गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में निकलने जा रही कलश यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। दून में 31 जुलाई को कलश यात्रा निकाली जाएगी।मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि भाजपा लगातार महापुरुषों संत महात्माओं की महिमा को समाज में प्रत्येक वर्ग में पहुंचने का काम करती है। पार्टी नेतृत्व ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर अनेक कार्यक्रम के माध्यम से समाज में समरसता लाने का काम किया जा रहा है।

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यह अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। वाराणसी में एक भव्य कलश वंदन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। प्रत्येक प्रदेश में कलश यात्रा आएगी। कलश यात्रा के माध्यम से संत शिरोमणि गुरु रविदास की भक्ति महिमा का गुणगान मंदिरों में किया जाएगा। संत संपर्क कार्यक्रम 31 अगस्त तक होंगे। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक समरसता यात्रा निकाली जाएगी। 26 नवंबर से 15 फरवरी तक छात्रावास संपर्क अभियान होगा। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने समाज में समरसता लाने का काम किया है। प्रदेश से भी एक समरसता अभियान की टोली वाराणसी में कलश यात्रा के लिए गई है। यह कलश यात्रा 30 जुलाई को भगवानपुर पहुंचेगी। जहां पर प्रत्येक जिले की कलश यात्रा प्रारंभ की जाएगी। महानगर देहरादून की कलश यात्रा 31 जुलाई को रिस्पना पुल से प्रारंभ होगी। कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प वर्षा ढोल नगाड़ों से यात्रा का स्वागत किया जाएगा। कलश को डीएल रोड संत रविदास मंदिर में स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम में दर्जाधारी मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना, विधायक सविता कपूर, विधायक उमेश शर्मा काऊ, दर्जाधारी मंत्री डॉ. देवेंद्र भसीन, श्याम अग्रवाल, कुलदीप बुटोला, संतोष खंडूड़ी, शमशेर सिंह बिष्ट, अशोक वर्मा, संदीप मुखर्जी, ओम कक्कड़, जगदीश सेमवाल, प्रदीप कुमार, कुलदीप पंत, सुनील शर्मा, सुरेंद्र राणा मौजूद रहे।

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