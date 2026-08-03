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भाजपा वार्ड और बूथों जगाएगी देश भक्ति की अलख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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भाजपा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 अगस्त को जिला महानगर स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करेगी। सभी मंडल और वार्ड में भव्य तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। कार्यकर्ता नागरिकों को अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करेंगे। अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ा जाएगा।

भाजपा वार्ड और बूथों जगाएगी देश भक्ति की अलख

भाजपा हर घर तिरंगा अभियान में पांच अगस्त को कार्यशाला का आयोजन जिला महानगर स्तर पर करेगी। महानगर के सभी मंडल एवं वार्ड में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन होगा। महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने बताया कि 1 अगस्त को लखनऊ में कार्यशाला है जिसमें महामंत्री विशाल त्यागी, सह-संयोजक व अशोक सैनी जाएंगे। 5 अगस्त को जिला स्तरीय कार्यशाला होगी। इसमें तिरंगा यात्राओं को भव्य, अनुशासित एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक मंडल एवं वार्ड में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर नागरिकों से अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का आग्रह करेंगे।

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साथ ही समाज के सभी वर्गों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों एवं प्रबुद्ध नागरिकों को इस अभियान से जोड़ते हुए तिरंगा यात्राओं में सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि संपूर्ण मुरादाबाद राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे। तिरंगा यात्रा अभियान के महानगर संयोजक विशाल त्यागी ने कहा कि प्रत्येक मंडल एवं प्रत्येक वार्ड में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी तथा घर-घर संपर्क कर नागरिकों को अपने आवास, प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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