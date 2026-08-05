भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं ने अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने पर चर्चा की गई। महानगर को तिरंगामय बनाने का संकल्प किया गया।

हर घर तिरंगा राष्ट्रभक्ति का उत्सव : सुरेश राणा

भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी कार्यालय पर हर घर तिरंगा-तिरंगा यात्रा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें कार्यकर्ताओं से महानगर के सभी 11 मंडलों के शक्तिकेंद्रों और बूथों पर घर-घर पहुंचकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया। कार्यशाला की प्रस्तावना महानगर अध्यक्ष शीतल विश्नोई ने रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता की भावना को मजबूत करता है।

कार्यशाला के मुख्य अतिथि कार्यशाला के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में राष्ट्रभक्ति की भावना नई ऊर्जा के साथ जागृत हुई है। हर घर तिरंगा केवल अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, राष्ट्रीय एकता और वीर शहीदों के सम्मान का राष्ट्रीय पर्व है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता है, जो संगठन और राष्ट्रहित के कार्यों में पूरी निष्ठा से जुटा रहता है। उन्होंने कहा कि इतिहास वही बनाता है, जो अपने इतिहास को याद रखता है। हर घर तिरंगा अभियान उन वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 13 और 14 अगस्त तक महानगर सहारनपुर का प्रत्येक घर, गली, मोहल्ला और प्रतिष्ठान तिरंगामय दिखाई दे।

जनभागीदारी से महानगर को तिरंगामय बनाने का संकल्प महापौर अजय कुमार सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता के सूत्र में जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने और प्रत्येक घर पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर संजीव वालिया, पूर्व महानगर अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा, अमित गगनेजा, नूतन शर्मा, शशि वालिया, महानगर महामंत्री किशोर शर्मा, अभियान संयोजक अमित गर्ग, सहसंयोजक राजेश जौहरी सहित महानगर, मंडल और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।