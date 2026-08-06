तिरंगा अभियान को लेकर बैठक की
बिनौली में भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की। इसमें तिरंगा यात्रा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और जनसंपर्क कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जैसे महिपाल कश्यप और शिवेंदु दत्त शर्मा।
बिनौली। भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बुधवार को बिनौली में हुई मंडल पदाधिकारियों की बैठक में तिरंगा यात्रा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और जनसंपर्क कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया। महिपाल कश्यप, जिला उपाध्यक्ष शिवेंदु दत्त शर्मा, मंडल महामंत्री विरेन्द्र सिंह, जिला मंत्री राजीव धामा, मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी, कंवरपाल, सुनील कुमार, अमरपाल आर्य आदि मौजूद रहे।
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