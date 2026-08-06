Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तिरंगा अभियान को लेकर बैठक की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बिनौली में भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की। इसमें तिरंगा यात्रा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और जनसंपर्क कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जैसे महिपाल कश्यप और शिवेंदु दत्त शर्मा।

तिरंगा अभियान को लेकर बैठक की

बिनौली। भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बुधवार को बिनौली में हुई मंडल पदाधिकारियों की बैठक में तिरंगा यात्रा, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और जनसंपर्क कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया। महिपाल कश्यप, जिला उपाध्यक्ष शिवेंदु दत्त शर्मा, मंडल महामंत्री विरेन्द्र सिंह, जिला मंत्री राजीव धामा, मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी, कंवरपाल, सुनील कुमार, अमरपाल आर्य आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:10 से 15 अगस्त तक हर घर पर लहराए राष्ट्रध्वज
ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा और यात्रा का चलेगा वृहद अभियान
ये भी पढ़ें:देशभक्ति की भावना को पहुंचाने का माध्यम है तिरंगा अभियान: अशोक बड़ाईक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BJP Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।