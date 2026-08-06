10 से 14 अगस्त तक चलेगा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान
कुशीनगर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा 10 से 14 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाएगी। इस अभियान में घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रभक्ति का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम होंगे। अभियान की तैयारियों के लिए भाजपा ने एक कार्यशाला का आयोजन किया।
कुशीनगर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा इस वर्ष भी 10 से 14 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाएगी। अभियान के तहत घर-घर तिरंगा फहराने के साथ लोगों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की तैयारियों को लेकर रवींद्रनगर धूस स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें अभियान की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की गई।
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