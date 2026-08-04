10 से 15 अगस्त तक चलेगा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान

वाराणसी, हिटी। भाजपा 10 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा-तिरंगा यात्रा’ अभियान चलाने जा रही है। इसमें 10 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं और 15 अगस्त तक घरों, प्रतिष्ठानों, व्यापारिक संस्थानों एवं कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जनजागरण किया जाएगा। अभियान की शुरुआत नौ अगस्त को लखनऊ मुख्यालय से निकलने वाली तिरंगा यात्रा से होगी। यह जानकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने सोमवार को रोहनियां स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इसे जनसहभागिता के साथ जन-जन का अभियान बनाने का आह्वान किया। बताया कि अभियान के तहत चार और पांच अगस्त को जिला तथा छह अगस्त को मंडल स्तर पर तैयारी बैठकें होंगी।

10 से 12 अगस्त तक हर मंडल तथा वार्ड स्तर पर एक से दो किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्राओं का नेतृत्व भाजयुमो करेगा, जबकि महिला मोर्चा सहित सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ इसमें सहभागी होंगे। 13 से 15 अगस्त तक घर-घर संपर्क और जनजागरण कर प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान, व्यापारिक संस्थान एवं कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इसी दौरान युद्धवीरों, शहीदों के परिजनों और देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों का सम्मान किया जाएगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 12 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, शहीद स्थलों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्मरण किया जाएगा। 13 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सभी जिलों में बैनर एवं प्ले-कार्ड के साथ मौन जुलूस निकाले जाएंगे तथा जिला स्तर पर संगोष्ठियां होंगी। 15 अगस्त को बूथ स्तर पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बैठक में राकेश शर्मा, डॉ. सुदामा पटेल, राजेश राजभर, प्रभारी नवरतन राठी, डॉ. उत्तम ओझा, संतोष सोलापुरकर, प्रकाश शुक्ला, पीयूष वर्धन, सुरेंद्र पटेल, संजीव चौरसिया, सिद्धार्थ कुशवाहा, अमित राय भी रहे।