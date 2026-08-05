हर घर तिरंगा जनभागीदारी का महाभियान है : कमलावती
भाजपा की जिला संगठन प्रभारी कमलावती सिंह ने 'हर घर तिरंगा' अभियान को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का महाभियान बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक इसे प्रभावी ढंग से पहुँचाने की अपील की। इस अभियान के दौरान शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।
इटावा। भाजपा की जिला संगठन प्रभारी कमलावती सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी का महाभियान है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने कहा अभियान के दौरान शहीद स्मारकों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जिलाध्यक्ष अन्नू गुप्ता ने कहा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान एवं कार्यालय पर राष्ट्रध्वज फहराने के लिए जनजागरण करें। पूर्व जिला महामंत्री औरैया शिवसिंह भारती ने अभियान की वर्तमान प्रगति का मूल्यांकन करते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता तक डिजिटल प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से पहुंचाने की अपील की।
संचालन अभियान सह-संयोजक व जिला उपाध्यक्ष बासु चौधरी ने किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रघुराज शाक्य व प्रेमदास कठेरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ रमाकांत शर्मा, गोपाल मोहन शर्मा, बकेवर नगर पंचायत अध्यक्ष विवेक यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक चौबे, चकरनगर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राकेश यादव, जिला महामंत्री सतेंद्र राजपूत, जितेंद्र गौड़, हरनाथ कुशवाह, संजीव भदौरिया, रजत चौधरी, अभिषेक मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी इंजी. रोहित शाक्य, अंकित सैनी, आई टी प्रमुख शरद तिवारी रहे।
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