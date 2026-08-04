भाजपा के जनाधार में आई कमी : भाकपा

भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव में जनसुराज पार्टी की जीत से यह साबित हो गया है कि भाजपा के जनाधार में भारी कमी आई है। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी नहीं बचा पाई। बिहार में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार दो उप चुनाव में एनडीए की हार हुई है। पहले बिहार विधान परिषद की आरा-बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट पर जदयू उम्मीदवार की हार हुई, अब बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार की हार हुई है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर उप चुनाव पर छात्र आंदोलन और सम्राट चौधरी की सरकार के एक सौ दिनों के अंदर लिए गए जन विरोधी फैसलों का असर पड़ा है।