गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड में हिंदुओं को बहुविवाह की छूट, जानें क्या-क्या हैं प्रावधान

गोवा में पुर्तगालियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। यह कानून 1867 में पुर्तगाल में बनाया गया था। गोवा में अब भी यह लागू है लेकिन पुर्तगाली खुद इसे 66 साल पहले हटा चुके हैं।

