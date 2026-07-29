संसद सत्र::::::प्रदर्शनकारियों पर कोई गोली नहीं चलाई गई : संबित पात्रा

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि प्रदर्शन में कोई गोली नहीं चली। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर फायरिंग का आदेश देने का आरोप लगाया था, जो पात्रा के अनुसार निराधार है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि फायरिंग का आदेश मजिस्ट्रेट के पास है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर छात्रों के हित में काम न करने का आरोप लगाया।

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कहा कि प्रदर्शन में कोई गोली नहीं चली और किसी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया था। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई सबूत या तथ्य नहीं था। उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि राहुल ने दावा किया कि छात्रों पर गोलियां चलाई गईं। मैं इसका खंडन करता हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई गोली नहीं चली। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने आदेश दिया। चूंकि, कोई गोली नहीं चली, इसलिए यह दावा गलत है। जब कभी गोली चलाई जाती है, तो फैसला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है। कोई गोली नहीं चली और किसी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी का भी जिक्र किया और कहा कि जब उन्हें तथ्य पता नहीं थे, तब भी प्रियंका गांधी उनके कान में कुछ फुसफुसा रही थीं。

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि फायरिंग का आदेश देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है, किसी मंत्री के पास नहीं और राहुल गांधी को सार्वजनिक जीवन का अनुभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का आदेश दिया है, लेकिन वह उस आरोप को साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी के इस आरोप पर कि अमित शाह के काफिले में 30 गाड़ियां हैं, सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को गिनती भी नहीं पता। राहुल गांधी की इस बात पर कि गृह मंत्री विदेश यात्रा पर गए थे, मंत्री ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि अमित शाह कभी विदेश नहीं गए हैं।

कांग्रेस छात्रों की हितैषी कभी नहीं रही भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर छात्रों के हित में काम न करने और अपनी सरकारों के दौरान परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों का समर्थन करने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान पेपर लीक की सबसे ज्यादा घटनाएं हुईं। उन्होंने बहस के दौरान विपक्ष की टिप्पणियों की भी आलोचना की।

राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए: पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को राहुल गांधी पर लोकसभा में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता हताश हैं, क्योंकि छात्रों ने उन्हें नकार दिया है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यह सदन का गंभीर दुरुपयोग है।