हताशा में आप नेता लगा रहे अनर्गल आरोप-भाजपा
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा लगाए गए चावल खरीद घोटाले के आरोपों को निराधार बताया। खाद्य मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने सौरभ भारद्वाज पर सनसनी फैलाने का आरोप लगाया।
नई दिल्ली, प्रसं। आप के आरोपों को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने विधानसभा में अपने वक्तव्य से साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी (आप) और खासकर उसके दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाए जा चावल खरीद घोटाले के आरोप अनर्गल हैं। मंत्री सिरसा ने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया की उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के इस प्रस्ताव से दिल्ली सरकार का कोई आर्थिक लेना देना नहीं है। दिल्ली सरकार ने न कोई चावल खरीदा है, न बेचा है और न ही इससे केंद्र से मिलने वाले चावल का कोटा प्रभावित हुआ है।
उन्होंने आरोप लगाया कि हार से हताश सौरभ भारद्वाज अब एक राजनीतिक नेता नहीं, कहानियों के रचयिता बन गए है। उनका मकसद सनसनी फैलाना और खबरों में बने रहना भर है।-----
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