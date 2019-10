महाराष्ट्र चुनाव: भाजपा ने जारी की 7 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को सात उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यहां यह सूची जारी की। इससे पहले भाजपा ने मंगलवार को 125 उम्मीदवार, बुधवार को 15 और गुरुवार को 4 उम्मीदवारों की तीन सूचियों को जारी किया था। इस तरह से भाजपा अब तक 151 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।

आज की सूची में पार्टी ने मुक्तिनगर से रोहिणी कडसे, काटोल से चरण सिंह ठाकुर, तुमसर से प्रदीप पाडोले, नासिक पूर्व से राहुल ढिकोले, बोरिवली से सुनील राणे, घाटकोपर पूर्व से पराग शाह और कोलाबा से राहुल नार्वेकर को टिकट दिया गया है।

Bharatiya Janata Party has released fourth list of 7 candidates for #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/qDtsqwJkta