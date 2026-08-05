दिनेशपुर भाजपा में हिमांशु सरकार को तीसरी बार मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी
भाजपा ने दिनेशपुर मंडल में संगठन को मजबूत करने के लिए हिमांशु सरकार को लगातार तीसरी बार मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। जिले के भाजपा अध्यक्ष मनोज पाल और प्रभारी पुष्कर सिंह काला की संस्तुति पर यह नियुक्ति की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और हिमांशु सरकार ने संगठन को मजबूती प्रदान करने का आश्वासन दिया।
दिनेशपुर। भाजपा ने दिनेशपुर मंडल में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बार फिर हिमांशु सरकार पर भरोसा जताया है। काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पाल और जिला प्रभारी पुष्कर सिंह काला की संस्तुति पर उन्हें लगातार तीसरी बार दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और जनाधार को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार दिनेशपुर क्षेत्र में संगठन को और प्रभावी बनाने की जरूरत को देखते हुए पूर्व में सक्रिय भूमिका निभाने वाले हिमांशु सरकार को पुन नेतृत्व सौंपा गया है। उनकी नियुक्ति की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया।
मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हिमांशु सरकार ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि संगठन ने जो विश्वास उन पर जताया है, उस पर वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के जनाधार को और मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक कार्य किया जाएगा।
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